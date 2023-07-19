Новий скандал у Києві: столична влада витратить 93 млн грн на Шулявську транспортну розвʼязку

Шулявський шляхопровід. Фото: офіційний сайт Віталія Кличка

У Києві черговий скандал із тендерами та мільйонним виділенням коштів з місцевого бюджету. Так, під час повномасштабної війни КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголосило тендер на демонтаж цеху №5 колишнього заводу "Більшовик" очікуваною вартістю 93,38 млн грн.

Про це стало вдіємо з інформації на сайті Prozorro.

Читайте також:

Понад 93 млн грн на Шулявську транспортну розвʼязку

Зазначається, що кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 24 липня поточного року, сам аукціон запланований на 25 липня.

Столична влада планує витратити понад 93 млн грн на демонтаж корпусу заводу "Більшовик". Скриншот

Самі роботи необхідно виконати до 29 лютого 2024 року.

Згідно з інформацією, оприлюдненої на сайті державних закупівель, потрібно буде розбрати надземну частину одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів та вивезти 25,3 тис. тонн будівельного сміття на відстань до 22 км та утилізувати його.

Столична влада планує витратити понад 93 млн грн на демонтаж корпусу заводу "Більшовик". Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що киян обурив ще один скандал із закупівлями — у Києві реконструюють транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.