Новый скандал в Киеве: столичные власти потратят 93 млн грн на Шулявскую транспортную развязку

Шулявский путепровод. Фото: официальный сайт Виталия Кличко

В Киеве очередной скандал с тендерами и миллионным выделением средств из местного бюджета. Во время полномасштабной войны КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявило тендер на демонтаж цеха №5 бывшего завода "Большевик" ожидаемой стоимостью 93,38 млн грн.

Об этом стало известно из информации на сайте Prozorro.

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Отмечается, что конечный срок подачи тендерных предложений — 24 июля текущего года, аукцион запланирован на 25 июля.

Столичные власти планируют потратить более 93 млн грн на демонтаж корпуса завода "Большевик". Скриншот

Сами работы нужно выполнить до 29 февраля 2024 года.

Согласно информации, обнародованной на сайте государственных закупок, нужно будет разобрать надземную часть одно- и двухэтажных кирпичных зданий без сохранения подходящих материалов, вывезти 25,3 тыс. тонн строительного мусора на расстояние до 22 км и утилизировать его.

Столичные власти планируют потратить более 93 млн грн на демонтаж корпуса завода "Большевик". Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что киевлян возмутил еще один скандал с закупками — в Киеве реконструируют транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.