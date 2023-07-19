Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Новый скандал в Киеве: столичные власти потратят 93 млн грн на Шулявскую транспортную развязку arrow

Новый скандал в Киеве: столичные власти потратят 93 млн грн на Шулявскую транспортную развязку

19 июля 2023 12:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Новый скандал в Киеве: столичные власти потратят 93 млн грн на Шулявскую транспортную развязку
Шулявский путепровод. Фото: официальный сайт Виталия Кличко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве очередной скандал с тендерами и миллионным выделением средств из местного бюджета. Во время полномасштабной войны КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявило тендер на демонтаж цеха №5 бывшего завода "Большевик" ожидаемой стоимостью 93,38 млн грн.

Об этом стало известно из информации на сайте Prozorro.

Читайте также:

Более 93 млн грн на Шулявскую транспортную развязку

Отмечается, что конечный срок подачи тендерных предложений — 24 июля текущего года, аукцион запланирован на 25 июля.

 

Столичные власти планируют потратить более 93 млн грн на демонтаж корпуса завода "Большевик". Скриншот

Сами работы нужно выполнить до 29 февраля 2024 года.

Согласно информации, обнародованной на сайте государственных закупок, нужно будет разобрать надземную часть одно- и двухэтажных кирпичных зданий без сохранения подходящих материалов, вывезти 25,3 тыс. тонн строительного мусора на расстояние до 22 км и утилизировать его.

 

Столичные власти планируют потратить более 93 млн грн на демонтаж корпуса завода "Большевик". Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что киевлян возмутил еще один скандал с закупками — в Киеве реконструируют транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз