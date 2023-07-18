Черговий скандал із закупівлями: у Києві реконструюють транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень

Реконструкція розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Джерело: Автодор

У Києві планують реконструювати транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.

Про це стало відомо із сайту Prozorro.

Читайте також:

Реконструкція розвʼязки за мільярди гривень: що туди входить

Замовником робіт є КП "Київавтодор". Згідно з інформацією, планують збудувати новий шляхопровід віссю вулиці Полярної, аби покращити транспортну ситуацію на півночі Києва.

Планується, що пропускна спроможність нової розв’язки становитиме 11 200 авто на годину. Шляхопровід завдовжки 125 м матиме шість смуг руху.

У Києві реконструюють транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Скриншот

Також на перехресті хочуть прибрати наявний світлофор, щоб зменшити затримку транспорту на одному з найбільш завантажених вузлів Оболонського району.

На розв’язці також облаштують велодоріжки загальною довжиною близько 2,8 км.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.

Також київський міський голова Віталій Кличко розповів про пішохідний міст, який буде встановлено на Оболоні. Відомо, що його створюють з останньої партії сталі "Азовсталі".