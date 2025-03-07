Добровольці склали присягу на Аскольдовій могилі — відео

Добровольці. Фото: Новини.LIVE

На Аскольдовій могилі у Києві у п'ятницю, 7 березня, добровольці батальйону "Вовки Да Вінчі" склали присягу. Це відбулося в роковини загибелі командира Дмитра Коцюбайла.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Наречена "Да Вінчі" Аліна Михайлова зазначила, що дуже пишається тим, що вдалося зберегти "дітище" Дмитра, тому що для нього цей підрозділ і люди були найвищою цінністю і сім'єю.

"І от сьогодні ви бачите людей, більшість з яких не встигли познайомитися з ним. Це молоді хлопці, які прийшли до нас через рекрутинговий центр, вони продовжують справу "Да Вінчі" попри те, що його не знали. І присягають йому тут на Аскольдовій могилі, продовжуючи його справу з честі і гідністю", — сказала вона.

Михайлова додала, що для неї найсвітліше, що те, що любив "Да Вінчі" — продовжує життя навіть після того, як він відправився у вирій.

Раніше Михайлова висловилась, що Дмитро Коцюбайло був би розчарований подіями, які зараз відбуваються в Україні та світі, а також ситуацією у війську.

Також Новини.LIVE побували на вшанування пам'яті "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі в другі роковини його загибелі.