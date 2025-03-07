Добровольці склали присягу на Аскольдовій могилі — відео

Новобранці "Вовків Да Вінчі" склали присягу на Аскольдовій могилі
На Аскольдовій могилі у Києві у п'ятницю, 7 березня, добровольці батальйону "Вовки Да Вінчі" склали присягу. Це відбулося в роковини загибелі командира Дмитра Коцюбайла.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Другі роковини загибелі Да Вінчі
Наречена "Да Вінчі" Аліна Михайлова зазначила, що дуже пишається тим, що вдалося зберегти "дітище" Дмитра, тому що для нього цей підрозділ і люди були найвищою цінністю і сім'єю.
"І от сьогодні ви бачите людей, більшість з яких не встигли познайомитися з ним. Це молоді хлопці, які прийшли до нас через рекрутинговий центр, вони продовжують справу "Да Вінчі" попри те, що його не знали. І присягають йому тут на Аскольдовій могилі, продовжуючи його справу з честі і гідністю", — сказала вона.
Михайлова додала, що для неї найсвітліше, що те, що любив "Да Вінчі" — продовжує життя навіть після того, як він відправився у вирій.
Раніше Михайлова висловилась, що Дмитро Коцюбайло був би розчарований подіями, які зараз відбуваються в Україні та світі, а також ситуацією у війську.
Також Новини.LIVE побували на вшанування пам'яті "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі в другі роковини його загибелі.
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