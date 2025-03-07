Річниця загибелі Дмитра Коцюбайла Да Вінчі — фоторепортаж

Портрет Дмитра Коцюбайла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 7 березня, в Києві вшанували пам'ять Дмитра Коцюбайла — "Да Вінчі". Захід відбувся на Аскольдовій могилі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вшанування пам'яті Дмитра Коцюбайла

На Аскольдовій могилі в Києві зібрались військові та цивільні, аби вшанувати пам'ять Дмитра Коцюбайла, відомого також за позивним "Да Вінчі". Відважний захисник загинув на фронті рівно два роки тому. Біля місця поховання Героя України провели спільну молитву.

Українські військові. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські військові на вшануванні пам'яті Да Вінчі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий капелан. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військові прийшли вшанувати пам'ять Дмитра Коцюбайла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Дмитра Коцюбайла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вшанування пам'яті Да Вінчі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Монументальна скульптура Герою України Дмитру Коцюбайлу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські захисники на заході на честь Дмитра Коцюбайла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий тримає в руках прапор. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Портрет Дмитра Коцюбайла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Києві відкрили монументальну скульптуру Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Рідні та побратими захисника вшанували його пам'ять.

Дмитро Коцюбайло долучився до захисту України у 2014 році. Він став першим добровольцем, якому за життя надали звання Героя України.

7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у бою під Бахмутом Донецької області, захищаючи Україну від російської агресії. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию.