Річниця загибелі Дмитра Коцюбайла Да Вінчі — фоторепортаж

У Києві вшанували пам'ять Дмитра Коцюбайла — фоторепортаж
Сьогодні, 7 березня, в Києві вшанували пам'ять Дмитра Коцюбайла — "Да Вінчі". Захід відбувся на Аскольдовій могилі.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Вшанування пам'яті Дмитра Коцюбайла
На Аскольдовій могилі в Києві зібрались військові та цивільні, аби вшанувати пам'ять Дмитра Коцюбайла, відомого також за позивним "Да Вінчі". Відважний захисник загинув на фронті рівно два роки тому. Біля місця поховання Героя України провели спільну молитву.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Києві відкрили монументальну скульптуру Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Рідні та побратими захисника вшанували його пам'ять.
Дмитро Коцюбайло долучився до захисту України у 2014 році. Він став першим добровольцем, якому за життя надали звання Героя України.
7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у бою під Бахмутом Донецької області, захищаючи Україну від російської агресії. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию.
Читайте Новини.LIVE!