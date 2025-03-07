Добровольцы приняли присягу на Аскольдовой могиле - видео

Новобранцы "Волков Да Винчи" присягнули на Аскольдовой могиле
На Аскольдовой могиле в Киеве в пятницу, 7 марта, добровольцы батальона "Волки Да Винчи" приняли присягу. Это произошло в годовщину гибели командира Дмитрия Коцюбайло.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Вторая годовщина гибели Да Винчи
Невеста "Да Винчи" Алина Михайлова отметила, что очень гордится тем, что удалось сохранить "детище" Дмитрия, потому что для него это подразделение и люди были наивысшей ценностью и семьей.
"И вот сегодня вы видите людей, большинство из которых не успели познакомиться с ним. Это молодые парни, которые пришли к нам через рекрутинговый центр, они продолжают дело "Да Винчи" несмотря на то, что его не знали. И присягают ему здесь на Аскольдовой могиле, продолжая его дело с честью и достоинством", — сказала она.
Михайлова добавила, что для нее является самое светлое, что то, что любил "Да Винчи" — продолжает жизнь даже после того, как он отправился в теплые края.
Ранее Михайлова высказалась, что Дмитрий Коцюбайло был бы разочарован событиями, которые сейчас происходят в Украине и мире, а также ситуацией в армии.
Также Новини.LIVE побывали на чествовании памяти "Да Винчи" на Аскольдовой могиле во вторую годовщину его гибели.
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