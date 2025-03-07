Добровольцы приняли присягу на Аскольдовой могиле - видео

Добровольцы. Фото: Новини.LIVE

На Аскольдовой могиле в Киеве в пятницу, 7 марта, добровольцы батальона "Волки Да Винчи" приняли присягу. Это произошло в годовщину гибели командира Дмитрия Коцюбайло.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Невеста "Да Винчи" Алина Михайлова отметила, что очень гордится тем, что удалось сохранить "детище" Дмитрия, потому что для него это подразделение и люди были наивысшей ценностью и семьей.

"И вот сегодня вы видите людей, большинство из которых не успели познакомиться с ним. Это молодые парни, которые пришли к нам через рекрутинговый центр, они продолжают дело "Да Винчи" несмотря на то, что его не знали. И присягают ему здесь на Аскольдовой могиле, продолжая его дело с честью и достоинством", — сказала она.

Михайлова добавила, что для нее является самое светлое, что то, что любил "Да Винчи" — продолжает жизнь даже после того, как он отправился в теплые края.

Ранее Михайлова высказалась, что Дмитрий Коцюбайло был бы разочарован событиями, которые сейчас происходят в Украине и мире, а также ситуацией в армии.

Также Новини.LIVE побывали на чествовании памяти "Да Винчи" на Аскольдовой могиле во вторую годовщину его гибели.