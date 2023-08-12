Обід під охороною: у Києві помітили озброєного кур'єра

Обід під охороною: у Києві помітили кур'єра зі зброєю
12 серпня 2023 17:03
Кур'єр служби доставки Glovo. Фото: google
У Києві перехожі помітили кур'єра служби Glovo, який, здійснюючи доставку замовлення, мав із собою зброю.
Відповідне відео оприлюднили місцеві пабліки у Telegram.
Читайте також:
Озброєний кур'єр
На відео можна побачити, як кур'єр зупинився на світлофорі та показав чоловіку, який знімав відео, пістолет. Ймовірно, це була пневматична зброя.
Нагадаємо, у столиці правоохоронці припинили діяльність ще одного call-центру. Розпочалось кримінальне провадження.
Додамо, у Києві поліція масово вилучає спортивні машини на дорогах.