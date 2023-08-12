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Обід під охороною: у Києві помітили кур'єра зі зброєю

12 серпня 2023 17:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Обід під охороною: у Києві помітили озброєного кур'єра
Кур'єр служби доставки Glovo. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві перехожі помітили кур'єра служби Glovo, який, здійснюючи доставку замовлення, мав із собою зброю. 

Відповідне відео оприлюднили місцеві пабліки у Telegram.

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На відео можна побачити, як кур'єр зупинився на світлофорі та показав чоловіку, який знімав відео, пістолет. Ймовірно, це була пневматична зброя. 

Нагадаємо, у столиці правоохоронці припинили діяльність ще одного call-центру. Розпочалось кримінальне провадження.

Додамо, у Києві поліція масово вилучає спортивні машини на дорогах.

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