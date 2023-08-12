Обед под охраной: в Киеве заметили вооруженного курьера

Обед под охраной: в Киеве заметили курьера с оружием
12 августа 2023 17:03
Курьер службы доставки Glovo. Фото: google
В Киеве прохожие заметили курьера службы Glovo, у которого во время осуществления доставки заказа было с собой оружие.
Соответствующее видео обнародовали местные паблики в Telegram.
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Вооруженный курьер
На видео можно увидеть, как курьер остановился на светофоре и показал мужчине, снимавшему видео, пистолет. Вероятно, это было пневматическое оружие.
Напомним, в столице правоохранители прекратили деятельность еще одного call-центра. Началось уголовное производство.
Добавим, в Киеве полиция массово изымает спортивные машины на дорогах.