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Обед под охраной: в Киеве заметили курьера с оружием

12 августа 2023 17:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Обед под охраной: в Киеве заметили вооруженного курьера
Курьер службы доставки Glovo. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве прохожие заметили курьера службы Glovo, у которого во время осуществления доставки заказа было с собой оружие.

Соответствующее видео обнародовали местные паблики в Telegram.

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Вооруженный курьер

На видео можно увидеть, как курьер остановился на светофоре и показал мужчине, снимавшему видео, пистолет. Вероятно, это было пневматическое оружие.

Напомним, в столице правоохранители прекратили деятельность еще одного call-центра. Началось уголовное производство.

Добавим, в Киеве полиция массово изымает спортивные машины на дорогах.

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