Обед под охраной: в Киеве заметили вооруженного курьера

Курьер службы доставки Glovo. Фото: google

В Киеве прохожие заметили курьера службы Glovo, у которого во время осуществления доставки заказа было с собой оружие.

Соответствующее видео обнародовали местные паблики в Telegram.

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Вооруженный курьер

На видео можно увидеть, как курьер остановился на светофоре и показал мужчине, снимавшему видео, пистолет. Вероятно, это было пневматическое оружие.

Напомним, в столице правоохранители прекратили деятельность еще одного call-центра. Началось уголовное производство.

Добавим, в Киеве полиция массово изымает спортивные машины на дорогах.