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Обікрав пенсіонерку і втік на Maserati: у Києві затримали злочинця

26 червня 2023 13:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Обікрав пенсіонерку і втік на Maserati: у Києві затримали злочинця
Чоловік у наручниках. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві правоохоронці затримали крадія, який представився сантехніком і, скориставшись довірою пенсіонерки, обікрав її. Киянину повідомили про підозру за фактом вчинення крадіжки, поєднаного з проникненням у житло (ч. 4 ст. 185 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Як повідомляють правоохоронці, затриманий представився пенсіонерці сантехніком, обманув стареньку та нечесним шляхом проник у її квартиру.

Відволікаючи увагу бабусі, чоловік викрав заощадження потерпілої у сумі 1000 доларів США та 40 000 гривень.

"Зловмисника затримали "по гарячих слідах" після спроби втекти на автомобілі марки Maserati, яку останній використовував у своїй "діяльності". За результатами слідчих дій автомобіль та інші речові докази вилучено. У межах розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний причетний до вчинення аналогічних злочинів у Одеській та інших областях. Також дана особа перевіряється на причетність до вчинення крадіжок на території міста Києва", — йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

У Києві затримали злочинця, який переодягнувся сантехніком, та обікрав пенсіонерку. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві правоохоронці затримали "наркоділка", який переховував наркотики в яблуках.  Печерська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно киянина за ч. 3 ст. 307 КК України.

Додамо, що в Києві на чужій квартирі після вживання особливо небезпечного наркотику померли двоє неповнолітніх дівчат. Власнику квартири оголосили підозру.

Також ДБР разом з СБУ та Нацполіцією викрили у Дніпрі дев'ять наркоділків, серед яких були чотири правоохоронці. Їхня організація займалася продажем метамфетаміну.

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