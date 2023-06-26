Обворовал пенсионерку и скрылся на Maserati: в Киеве задержали преступника

Человек в наручниках. Фото: google.com

В Киеве правоохранители задержали вора, который представился сантехником и, воспользовавшись доверием пенсионерки, обворовал ее. Киевлянину сообщили о подозрении по факту совершения кражи, соединенной с проникновением в жилье (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Переоделся сантехником и обокрал бабушку

Как сообщают правоохранители, задержанный представился пенсионерке сантехником, обманул старуху и нечестным путем проник в ее квартиру.

Отвлекая внимание бабушки, мужчина похитил сбережения потерпевшей в сумме 1000 долларов США и 40 000 гривен.

"Злоумышленника задержали "по горячим следам" после попытки скрыться на автомобиле марки Maserati, которую последний использовал в своей "деятельности". По результатам следственных действий автомобиль и другие вещественные доказательства изъяты. В рамках расследования правоохранители установили, что подозреваемый причастен к совершению аналогичных преступлений". Одесской и других областях. Также данное лицо проверяется на причастность к совершению краж на территории города Киева", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве задержали преступника, переодевшегося сантехником, и обокрал пенсионерку. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители задержали "наркодельца" , который скрывал наркотики в яблоках. Печерская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Добавим, что в Киеве на чужой квартире после употребления особо опасного наркотика скончались две несовершеннолетние девушки. Владельцу квартиры объявили подозрение.

Также ДБР вместе с СБУ и Нацполицией разоблачили в Днепре девять наркодельцов , среди которых были четыре правоохранителя. Их организация занималась продажей метамфетамина.