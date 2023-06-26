У Києві судитимуть наркодиллера, який переховував кокаїн у яблуках

Правоохоронці в Києві затримали наркодиллера, який переховував наркотики в яблуках. Фото: google.com

У Києві правоохоронці затримали "наркоділка", який переховував наркотики в яблуках. Печерська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно киянина за ч. 3 ст. 307 КК України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, у березні 2023 року на території одного з ТЦ у Києві правоохоронці зупинили чоловіка, поведінка якого була підозрілою. Під час поверхневого огляду у нього виявили яблука, запаяні у поліетиленову герметичну плівку.

Після того, як правоохоронці розрізали яблука, у серцевині фрукта виявили пакет з кокаїном.

"Також підчас обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили кокаїн та канабіс", — йдеться в повідомленні.

Станом на зараз обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

У Києві спіймали наркодиллера, який переховував кокаїн у яблуках. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві на чужій квартирі після вживання особливо небезпечного наркотику померли двоє неповнолітніх дівчат. Власнику квартири оголосили підозру.

Додамо, ДБР разом з СБУ та Нацполіцією викрили у Дніпрі дев'ять наркоділків, серед яких були чотири правоохоронці. Їхня організація займалася продажем метамфетаміну.