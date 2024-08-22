Фейкова інвалідність та зняття з військового обліку — у Києві викрили ділка

Поліцейський вручає підозру. Фото: Національна поліція

У Києві заарештували ділка, який обіцяв призовникам отримати фальшиву інвалідність та зняття з військового обліку. Свої послуги він оцінив у три тисячі доларів.

Про це інформує пресслужба поліції Києва у четвер, 22 серпня.

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Як стало відомо, фігурант шукав "клієнтів" переважно серед своїх знайомих та розповідав їм, що має зв’язки серед працівників Медико-соціальних експертних комісій, які можуть допомогти призовникам отримати групу інвалідності, наявність якої буде підставою про їх виключення з військового обліку. Все це він оцінив у 3000 доларів.

Поліцейський вилучає гроші. Джерело: Національна поліція

Зловмисника заарештували в момент отримання ним частини грошей. Також слідчі вилучили у підозрюваного підроблені медичні документи, які надалі допомогли б одному з клієнтів отримати фальшиву ІІ групу інвалідності.

Поліцейські повідомили йому про підозру у корупції. Наразі зловмисника взято під варту, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.