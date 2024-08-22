Фейковая инвалидность и снятие с военного учета — в Киеве разоблачили дельца

Полицейский вручает подозрение. Фото: Национальная полиция

В Киеве арестовали дельца, обещавшего призывникам получить фальшивую инвалидность и снятие с военного учета. Свои услуги он оценил в три тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в четверг, 22 августа.

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Как стало известно, фигурант искал "клиентов" преимущественно среди своих знакомых и рассказывал им, что имеет связи среди работников Медико-социальных экспертных комиссий, которые могут помочь призывникам получить группу инвалидности, наличие которой будет основанием для их исключения из военного учета. Все это он оценил в 3000 долларов.

Полицейский изымает деньги. Источник: Национальная полиция

Злоумышленник был арестован в момент получения им части денег. Также следователи изъяли у подозреваемого поддельные медицинские документы, которые в дальнейшем помогли бы одному из клиентов получить фальшивую ІІ группу инвалидности.

Полицейские сообщили ему о подозрении в коррупции. В настоящее время злоумышленник взят под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы.