Обмеження на вхід до Києво-Печерської Лаври: куди не можна зайти відвідувачам

Києво-Печерська Лавра. Фото: google.com

Сьогодні, 5 липня, у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.

Про це повідомляється в пресслужбі Києво-Печерської Лаври.

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"З 5 липня 2023 року з ініціативи Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" буде обмежено доступ відвідувачів до Нижньої Лаври (Києво-Печерський монастир). Перебувати відвідувачам на цій території можна буде з 09:00 до 18:00. Звертаємо вашу увагу на те, що "нижній" вхід до обителі поруч із храмом на честь Пресвятої Богородиці "Живоносне Джерело" буде із зазначеної дати постійно зачинений", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.

Додамо, у Солом’янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.