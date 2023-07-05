Ограничение на вход в Киево-Печерскую Лавру: куда нельзя зайти посетителям

Киево-Печерская Лавра. Фото: google.com

Сегодня, 5 июля, в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.

Об этом сообщается в пресс-службе Киево-Печерской Лавры.

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"С 5 июля 2023 года по инициативе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет ограничен доступ посетителей в Нижнюю Лавру (Киево-Печерский монастырь). Находиться посетителям на этой территории можно будет с 09:00 до 18:00. Обращаем ваше внимание то, что "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" будет с указанной даты постоянно закрыт", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника " Киево-Печерская лавра". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.

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