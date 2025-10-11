За словами голови Оболонської РДА, його район дасть тепло навіть в пошкоджені будинки

Родина гріє руки біля батареї. Ілюстративне фото: pexels.com

Голова Оболонської РДА Києва повідомляє про готовність району до зимового періоду. За словами Кирила Фесика, всі проблемні зони були опрацьовані.

Про це керівник Оболонської РДА повідомив під час етеру "Київського часу".

Що відомо про ситуацію з опаленням на Оболоні

За словами Фесика, навіть вже пропрацьовані та відновлені комунікації у трьох місцях, які постраждали від атак безпілотників російських окупантів.

Голова району зазначив, що готовність вимірюється не комфортом мешканців, а технічною можливістю забезпечити подачу тепла до будинків, навіть якщо вони пошкоджені.

"Звичайно, це не ідеальний варіант, але теплопостачання в таких будинках функціонує, і ми будемо визначати ступінь тепловтрат. Вважаю, що ці втрати будуть прийнятними", — сказав Кирило Фесик.

Раніше Кирило Фесик повідомляв, що у Києві споруджують радіаційно-захисні укриття на випадок радіаційних загроз. Перші два вже збудовані у столичному районі Оболонь.

А ще ми розписували варіанти та вартість приватних укриттів, які замовляють собі деякі українці. Ціни на бункери зросли, але попит залишається високим.