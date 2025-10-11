Видео
Україна
Оболонь готова к отопительному сезону — Фесик привел подробности



Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 06:55
По словам главы Оболонской РГА, его район даст тепло даже в поврежденные дома
Семья греет руки у батареи. Иллюстративное фото: pexels.com

Председатель Оболонской РГА Киева сообщает о готовности района к зимнему периоду. По словам Кирилла Фесика, все проблемные зоны были проработаны.

Об этом руководитель Оболонской РГА сообщил во время эфира "Київського часу".

Читайте также:

Что известно о ситуации с отоплением на Оболони

По словам Фесика, даже уже проработаны и восстановлены коммуникации в трех местах, которые пострадали от атак беспилотников российских оккупантов.

Глава района отметил, что готовность измеряется не комфортом жителей, а технической возможностью обеспечить подачу тепла в дома, даже если они повреждены.

"Конечно, это не идеальный вариант, но теплоснабжение в таких домах функционирует, и мы будем определять степень теплопотерь. Считаю, что эти потери будут приемлемыми", — сказал Кирилл Фесик.

Ранее Кирилл Фесик сообщал, что в Киеве сооружают радиационно-защитные укрытия на случай радиационных угроз. Первые два уже построены в столичном районе Оболонь.

А еще мы расписывали варианты и стоимость частных укрытий, которые заказывают себе некоторые украинцы. Цены на бункеры выросли, но спрос остается высоким.

Киев отопительный сезон зима энергетика Оболонь
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
