По словам главы Оболонской РГА, его район даст тепло даже в поврежденные дома

Оболонь готова к отопительному сезону — Фесик привел подробности
Председатель Оболонской РГА Киева сообщает о готовности района к зимнему периоду. По словам Кирилла Фесика, все проблемные зоны были проработаны.
Об этом руководитель Оболонской РГА сообщил во время эфира "Київського часу".
Что известно о ситуации с отоплением на Оболони
По словам Фесика, даже уже проработаны и восстановлены коммуникации в трех местах, которые пострадали от атак беспилотников российских оккупантов.
Глава района отметил, что готовность измеряется не комфортом жителей, а технической возможностью обеспечить подачу тепла в дома, даже если они повреждены.
"Конечно, это не идеальный вариант, но теплоснабжение в таких домах функционирует, и мы будем определять степень теплопотерь. Считаю, что эти потери будут приемлемыми", — сказал Кирилл Фесик.
