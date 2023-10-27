Обшуки у приміщеннях ТЕЦ у Києві — у ДБР повідомили деталі

Слідчі ДБР під час обшуків. Фото: ДБР

У п'ятницю, 27 жовтня, слідчі ДБР проводять обшуки в адміністративних будівлях Київських ТЕЦ. Причина — розкрадання державних коштів, які виділили на ремонт енергетичного обладнання, що пошкодилося внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє ДБР.

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"Працівники ДБР проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідчі перевіряють інформацію про те, що виділені кошти на ремонт переводили на рахунки підприємств для подальшого переведення у готівку та привласнення. Також перевіряється інформація про те, що самі роботи фактично не виконувались.

Одночасно з цим обшуки проводять і у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Деталі обшуків у приміщеннях Київських ТЕЦ. Фото: скриншот з Telegram-каналу ДБР

Нагадаємо, 27 жовтня Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у приміщення ТЕЦ у Києві. Слідчі намагалися зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений.

Додамо, 26 жовтня правоохоронці провели 12 обшуків у підприємців та в міській раді Сум. СБУ перевіряє факти привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей.