Обыски в помещениях ТЭЦ в Киеве — в ДБР сообщили детали

Следователи ДБР во время обысков. Фото: ДБР

В пятницу, 27 октября, следователи ДБР проводят обыски в административных зданиях Киевских ТЭЦ. Причина — похищение государственных средств, выделенных на ремонт энергетического оборудования, которое повредилось в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает ДБР.

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Обыски в Киевских ТЭЦ

"Работники ДБР проводят обыски в административных зданиях столичных теплоэлектроцентралей по факту хищения денег во время ремонта энергетического оборудования, разрушенного обстрелами", — говорится в сообщении.

В частности, следователи проверяют информацию о том, что выделенные средства на ремонт переводили на счета предприятий для последующего обналичивания и присвоения. Также проверяется информация, что сами работы фактически не выполнялись.

Одновременно с этим обыски проводятся и в подрядной организации, которая является производителем работ.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Подробности обысков в помещениях Киевских ТЭЦ. Фото: скриншот с Telegram-канала ДБР

Напомним, 27 октября Государственное бюро расследований пришло с обысками в помещение ТЭЦ в Киеве. Следователи пытались зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен.

Добавим, 26 октября правоохранители провели 12 обысков у предпринимателей и городского совета Сум. СБУ проверяет факты присвоения бюджетных средств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей.