Обстріл гуртожитку на Київщині: кількість загиблих зросла
Рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів на Київщині.Таким чином, кількість жертв атаки росіян зросла до дев'яти.
Про це повідомив очільник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.
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Жертви російської атаки
"9 загиблих, 9 постраждалих і ще 20 осіб звернулись до лікарні із незначними травмами — такі останні дані щодо жертв вчорашньої атаки ворожих дронів на Київщину", — розповів Нєбитов.
Він додав, що цієї ночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитку та жінки 1966 року народження, яка під час повітряної тривоги не спустилась в укриття.
З підвалу гуртожитку евакуювали понад 200 людей.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.
За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
Раніше у поліції Київської області повідомляли про шістьох загиблих внаслідок атаки.
Фото: Reuters