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Обстріл гуртожитку на Київщині: кількість загиблих зросла

23 березня 2023 10:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наслідки атаки по гуртожитку у Ржищеві
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Рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів на Київщині.Таким чином, кількість жертв атаки росіян зросла до дев'яти.

Про це повідомив очільник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Жертви російської атаки

"9 загиблих, 9 постраждалих і ще 20 осіб звернулись до лікарні із незначними  травмами — такі останні дані щодо жертв вчорашньої атаки ворожих дронів на Київщину", — розповів Нєбитов.

Він додав, що цієї ночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитку та жінки 1966 року народження, яка під час повітряної тривоги не спустилась в укриття. 

З підвалу гуртожитку евакуювали понад 200 людей.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.

За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Раніше у поліції Київської області повідомляли про шістьох загиблих внаслідок атаки.  

Фото: Reuters

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