Обстріл гуртожитку на Київщині: кількість загиблих зросла

Наслідки атаки по гуртожитку у Ржищеві

Рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів на Київщині.Таким чином, кількість жертв атаки росіян зросла до дев'яти.

Про це повідомив очільник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Жертви російської атаки

"9 загиблих, 9 постраждалих і ще 20 осіб звернулись до лікарні із незначними травмами — такі останні дані щодо жертв вчорашньої атаки ворожих дронів на Київщину", — розповів Нєбитов.

Він додав, що цієї ночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитку та жінки 1966 року народження, яка під час повітряної тривоги не спустилась в укриття.

З підвалу гуртожитку евакуювали понад 200 людей.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.

За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Раніше у поліції Київської області повідомляли про шістьох загиблих внаслідок атаки.

Фото: Reuters