Обстрел общежития в Киевской области: количество погибших возросло
Спасатели достали тела еще двух человек из-под завалов общежития в городе Ржищев Киевской области. Таким образом, количество жертв атаки россиян возросло до девяти.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.
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Жертвы российской атаки
"9 погибших, 9 пострадавших и еще 20 человек обратились в больницу с незначительными травмами — таковы последние данные о жертвах вчерашней атаки вражеских дронов на Киевскую область, — рассказал Небитов.
Он добавил, что этой ночью из-под завалов извлекли тело коменданта общежития и женщины 1966 года рождения, которая во время воздушной тревоги не спустилась в укрытие.
Из подвала общежития эвакуировали более 200 человек.
Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.
По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.
Ранее в полиции Киевской области сообщали о шести погибших в результате атаки.
Фото: Reuters