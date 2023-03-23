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Обстрел общежития в Киевской области: количество погибших возросло

23 марта 2023 10:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Последствия атаки по общежитию в Ржищеве
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спасатели достали тела еще двух человек из-под завалов общежития в городе Ржищев Киевской области. Таким образом, количество жертв атаки россиян возросло до девяти.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Жертвы российской атаки

"9 погибших, 9 пострадавших и еще 20 человек обратились в больницу с незначительными травмами — таковы последние данные о жертвах вчерашней атаки вражеских дронов на Киевскую область, — рассказал Небитов.

Он добавил, что этой ночью из-под завалов извлекли тело коменданта общежития и женщины 1966 года рождения, которая во время воздушной тревоги не спустилась в укрытие.

Из подвала общежития эвакуировали более 200 человек.

Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.

По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

Ранее в полиции Киевской области сообщали о шести погибших в результате атаки.

Фото: Reuters

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