Обстріл гуртожитку на Київщині: з-під завалів дістали ще два тіла
Рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів на Київщині.Таким чином кількість жертв атаки росіян зросла до шести.
Про це повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
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Оновлені дані щодо загиблих
"Зросла кількість жертв. Шість загиблих знайдено на 14:30", — повідомила Рубан.
Вона додала, що рятувальники продовжують розбирати завали – роботи ще не закінчені.
Крім того, дев'ять людей, серед яких одна дитина, постраждали. Вони мають травми різного ступеню важкості.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
Раніше у поліції Київської області повідомляли про чотирьох загиблих внаслідок атаки.
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko