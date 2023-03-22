Обстріл гуртожитку на Київщині: з-під завалів дістали ще два тіла

Наслідки атаки по гуртожитку у Ржищеві

Рятувальники дістали тіла ще двох людей з-під завалів гуртожитку у місті Ржищів на Київщині.Таким чином кількість жертв атаки росіян зросла до шести.

Про це повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Оновлені дані щодо загиблих

"Зросла кількість жертв. Шість загиблих знайдено на 14:30", — повідомила Рубан.

Вона додала, що рятувальники продовжують розбирати завали – роботи ще не закінчені.

Крім того, дев'ять людей, серед яких одна дитина, постраждали. Вони мають травми різного ступеню важкості.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Раніше у поліції Київської області повідомляли про чотирьох загиблих внаслідок атаки.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko