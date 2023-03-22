Обстрел общежития в Киевской области: из-под завалов достали еще два тела

Последствия атаки по общежитию в Ржищеве

Спасатели извлекли тела еще двух человек из-под завалов общежития в городе Ржищев на Киевщине. Таким образом количество жертв атаки россиян возросло до шести.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Обновленные данные по погибшим

"Выросло количество жертв. Шесть погибших найдены на 14:30", — сообщила Рубан.

Она добавила, что спасатели продолжают разбирать завалы – работы еще не закончены.

Кроме того, девять человек, среди которых один ребенок, пострадали. Они имеют травмы разной степени тяжести.

Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из вражеских БПЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве. По информации ГСЧС, в результате атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

Ранее в полиции Киевской области сообщали о четырех погибших в результате атаки.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko