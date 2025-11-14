Атака Росії на Київ 14 листопада —плита багатоповерхівки вбила подружжя

Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські окупанти у ніч проти 14 листопада атакували Київ. Внаслідок атаки загинули чотири людини. Зокрема, плита багатоповерхівки впала на ліжко і вбила літню пару.

Про це розповів син пари Андрій розповів у коментарі журналістам, передає Ян Доброносов у Facebook.

Смерть подружжя в Києві

Андрій розповів, що його батьки провели літо в селі, але вирішили повернутися в Київ на опалювальний сезон. До столиці вони прибули пʼять днів тому.

"Нам сьогодні вночі подзвонили, що був приліт і що не можна відкрити квартиру. Ми взяли ключі та приїхали. Коли я зайшов, то зрозумів, що стіни немає, по пояс завалів. Вже потім сказали, що мати лежить відкрито, найімовірніше, загинула на місці, а батько під плитою", — каже він.

Квартира подружжя виходила на ту сторону, куди сталося влучання. Наразі на місці російського обстрілу працюють рятувальники.

Андрій каже, що його батько був онкохворим, тому він за ним доглядав.

Нагадаємо, у Києві кількість загиблих зросла до чотирьох. Крім того, окупанти поранили 27 людей.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Київську область. Там травми отримали шість людей.