Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Обстріл Києва — плита багатоповерхівки вбила літню пару

Обстріл Києва — плита багатоповерхівки вбила літню пару

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 11:24
Оновлено: 11:24
Атака Росії на Київ 14 листопада —плита багатоповерхівки вбила подружжя
Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські окупанти у ніч проти 14 листопада атакували Київ. Внаслідок атаки загинули чотири людини. Зокрема, плита багатоповерхівки впала на ліжко і вбила літню пару.

Про це розповів син пари Андрій розповів у коментарі журналістам, передає Ян Доброносов у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Смерть подружжя в Києві

Андрій розповів, що його батьки провели літо в селі, але вирішили повернутися в Київ на опалювальний сезон. До столиці вони прибули пʼять днів тому.

"Нам сьогодні вночі подзвонили, що був приліт і що не можна відкрити квартиру. Ми взяли ключі та приїхали. Коли я зайшов, то зрозумів, що стіни немає, по пояс завалів. Вже потім сказали, що мати лежить відкрито, найімовірніше, загинула на місці, а батько під плитою", — каже він.

Квартира подружжя виходила на ту сторону, куди сталося влучання. Наразі на місці російського обстрілу працюють рятувальники.

Андрій каже, що його батько був онкохворим, тому він за ним доглядав. 

Нагадаємо, у Києві кількість загиблих зросла до чотирьох. Крім того, окупанти поранили 27 людей.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Київську область. Там травми отримали шість людей.

Київ війна смерть Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації