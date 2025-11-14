Видео
Україна
Главная Киев Обстрел Киева — плита многоэтажки убила пожилую пару

Обстрел Киева — плита многоэтажки убила пожилую пару

Дата публикации 14 ноября 2025 11:24
обновлено: 11:57
Атака России на Киев 14 ноября — плита многоэтажки убила супругов
Последствия российского обстрела Киева 14 ноября. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября атаковали Киев. В результате атаки погибли четыре человека. В частности, плита многоэтажки упала на кровать и убила пожилую пару.

Об этом рассказал сын пары Андрей рассказал в комментарии журналистам, передает Ян Доброносов в Facebook.

Смерть супругов в Киеве

Андрей рассказал, что его родители провели лето в селе, но решили вернуться в Киев на отопительный сезон. В столицу они прибыли пять дней назад.

"Нам сегодня ночью позвонили, что был прилет и что нельзя открыть квартиру. Мы взяли ключи и приехали. Когда я зашел, то понял, что стены нет, по пояс завалов. Уже потом сказали, что мать лежит открыто, скорее всего, погибла на месте, а отец под плитой", — говорит он.

Квартира супругов выходила на ту сторону, куда произошло попадание. Сейчас на месте российского обстрела работают спасатели.

Андрей говорит, что его отец был онкобольным, поэтому он за ним ухаживал.

Напомним, в Киеве количество погибших возросло до четырех. Кроме того, оккупанты ранили 27 человек.

Также этой ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область. Там травмы получили шесть человек.

Киев война смерть Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
