Обстріл Києва 10 жовтня — яка ситуація зі світлом та транспортом

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві фіксуються перебої зі світлом внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 жовтня. Наразі без електроенергії понад 5800 будинків.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Ситуація зі світлом в Києві 10 жовтня

Цієї ночі російські загарбники вдарили по житловій забудові та обʼєктах критичної цивільної інфраструктури.

Пошкоджений будинок в Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко розповів, що наразі 5800 житлових будинків залишаються без світла. Водночас число динамічне. Служби працюють над поверненням електроенергії.

"Також приватний сектор, особливо на лівому березі — без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах. В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно", — розповів начальник КМВА.

Ситуація з громадським транспортом

Наразі частина тролейбусних та трамвайних маршрутів не працює внаслідок знеструмлення. Відомо, що для сполучення запустили декілька автобусів:

№37ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т — від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8;

збільшили кількість автобусів №114 і №50ТР.

У метро наразі рух по "червоній гілці" відбувається від "Академмістечко" до "Лісової", а інтервал — збільшено.

"Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" — "Осокорки". Між станціями "Позняки" — "Червоний хутір" поїзди не курсують", — розповів Ткаченко.

Освіта в Києві

Формат роботи закладів освіти визначається по місцю, залежно від ситуації. Наразі адміністрації намагаються довести її до батьків.

Крім того, у столиці розгорнули пункти незламності, перелік яких можна знайти за посиланням.

Штаб в Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Повернення світла

Ткаченко наголосив, що по статусу відключень треба слідкувати за повідомленнями Укренерго та ДТЕК. Пріоритетом у відновленні живлення є обʼєкти соціальної інфраструктури та важливі міські комунікації, а далі — житлова інфраструктура.

Крім того, триває відновлення водопостачання.

Наслідки російської атаки

"По наслідках атаки на житлові будинки. Є кілька локацій з пошкодженнями, падіннями уламків. Основна локація — будинок по бульвару Лесі Українки у Печерському районі. Тут 11 постраждалих. Поруч розгорнуто штаб", — зазначив Ткаченко.

Пошкоджений будинок у Печерському районі Києва. Фото: t.me/tkachenkotymur

Він також звернувся до водіїв та таксистів, аби вони допомагали тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у КМДА розповіли, що школи та дитячі садки на лівому березі та декілька навчальних закладів в інших районах функціонують як пункти незламності.

А у ДТЕК повідомили, що збій в енергосистемі стався в шести районах столиці.