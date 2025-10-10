Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Обстріл Києва — скільки будинків наразі без світла

Обстріл Києва — скільки будинків наразі без світла

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 10:44
Обстріл Києва 10 жовтня — яка ситуація зі світлом та транспортом
Пошкоджений будинок у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві фіксуються перебої зі світлом внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 жовтня. Наразі без електроенергії понад 5800 будинків.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Ситуація зі світлом в Києві 10 жовтня

Цієї ночі російські загарбники вдарили по житловій забудові та обʼєктах критичної цивільної інфраструктури.

Російський обстріл Києва 10 жовтня
Пошкоджений будинок в Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко розповів, що наразі 5800 житлових будинків залишаються без світла. Водночас число динамічне. Служби працюють над поверненням електроенергії.

"Також приватний сектор, особливо на лівому березі — без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах. В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно", — розповів начальник КМВА.

Ситуація з громадським транспортом

Наразі частина тролейбусних та трамвайних маршрутів не працює внаслідок знеструмлення. Відомо, що для сполучення запустили декілька автобусів:

  • №37ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";
  • №28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;
  • №30ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";
  • №8Т — від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8;
  • збільшили кількість автобусів №114 і №50ТР.

У метро наразі рух по "червоній гілці" відбувається від "Академмістечко" до "Лісової", а інтервал — збільшено. 

"Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" — "Осокорки". Між станціями "Позняки" — "Червоний хутір" поїзди не курсують", — розповів Ткаченко.

Освіта в Києві

Формат роботи закладів освіти визначається по місцю, залежно від ситуації. Наразі адміністрації намагаються довести її до батьків.

Крім того, у столиці розгорнули пункти незламності, перелік яких можна знайти за посиланням.

Атака Росії на Київ 10 жовтня
Штаб в Києві. Фото: t.me/tkachenkotymur

Повернення світла

Ткаченко наголосив, що по статусу відключень треба слідкувати за повідомленнями Укренерго та ДТЕК. Пріоритетом у відновленні живлення є обʼєкти соціальної інфраструктури та важливі міські комунікації, а далі — житлова інфраструктура.

Крім того, триває відновлення водопостачання.

Наслідки російської атаки

"По наслідках атаки на житлові будинки. Є кілька локацій з пошкодженнями, падіннями уламків. Основна локація — будинок по бульвару Лесі Українки у Печерському районі. Тут 11 постраждалих. Поруч розгорнуто штаб", — зазначив Ткаченко.

Удар РФ по Києву 10 жовтня
Пошкоджений будинок у Печерському районі Києва. Фото: t.me/tkachenkotymur

Він також звернувся до водіїв та таксистів, аби вони допомагали тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот
null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у КМДА розповіли, що школи та дитячі садки на лівому березі та декілька навчальних закладів в інших районах функціонують як пункти незламності.

А у ДТЕК повідомили, що збій в енергосистемі стався в шести районах столиці.

Київ війна обстріли електропостачання Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації