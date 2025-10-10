Обстріл Києва 10 жовтня — яка ситуація зі світлом та транспортом

Обстріл Києва — скільки будинків наразі без світла
У Києві фіксуються перебої зі світлом внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 жовтня. Наразі без електроенергії понад 5800 будинків.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Ситуація зі світлом в Києві 10 жовтня
Цієї ночі російські загарбники вдарили по житловій забудові та обʼєктах критичної цивільної інфраструктури.
Ткаченко розповів, що наразі 5800 житлових будинків залишаються без світла. Водночас число динамічне. Служби працюють над поверненням електроенергії.
"Також приватний сектор, особливо на лівому березі — без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах. В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно", — розповів начальник КМВА.
Ситуація з громадським транспортом
Наразі частина тролейбусних та трамвайних маршрутів не працює внаслідок знеструмлення. Відомо, що для сполучення запустили декілька автобусів:
- №37ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";
- №28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;
- №30ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";
- №8Т — від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8;
- збільшили кількість автобусів №114 і №50ТР.
У метро наразі рух по "червоній гілці" відбувається від "Академмістечко" до "Лісової", а інтервал — збільшено.
"Наразі "червона" та "синя" лінії метро працюють у звичайному режимі. Зелена лінія здійснює перевезення пасажирів між станціями "Сирець" — "Осокорки". Між станціями "Позняки" — "Червоний хутір" поїзди не курсують", — розповів Ткаченко.
Освіта в Києві
Формат роботи закладів освіти визначається по місцю, залежно від ситуації. Наразі адміністрації намагаються довести її до батьків.
Крім того, у столиці розгорнули пункти незламності, перелік яких можна знайти за посиланням.
Повернення світла
Ткаченко наголосив, що по статусу відключень треба слідкувати за повідомленнями Укренерго та ДТЕК. Пріоритетом у відновленні живлення є обʼєкти соціальної інфраструктури та важливі міські комунікації, а далі — житлова інфраструктура.
Крім того, триває відновлення водопостачання.
Наслідки російської атаки
"По наслідках атаки на житлові будинки. Є кілька локацій з пошкодженнями, падіннями уламків. Основна локація — будинок по бульвару Лесі Українки у Печерському районі. Тут 11 постраждалих. Поруч розгорнуто штаб", — зазначив Ткаченко.
Він також звернувся до водіїв та таксистів, аби вони допомагали тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання.
Нагадаємо, у КМДА розповіли, що школи та дитячі садки на лівому березі та декілька навчальних закладів в інших районах функціонують як пункти незламності.
А у ДТЕК повідомили, що збій в енергосистемі стався в шести районах столиці.
Читайте Новини.LIVE!