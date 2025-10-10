Відео
Головна Київ Масовані удари по Києву — в КМДА пояснили, як працюватимуть школи

Масовані удари по Києву — в КМДА пояснили, як працюватимуть школи

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:07
Після нічної атаки у школах Києва запровадили дистанційний формат
Учениця. Фото: Новини.LIVE

Через наслідки нічної атаки та перебої з електро- і водопостачанням частина закладів освіти Києва перейшла на роботу в режимі надзвичайної ситуації. Зокрема, школи та дитячі садки на лівому березі, а також деякі навчальні заклади в інших районах міста, наразі функціонують як пункти незламності.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Читайте також:

Дитсадки та школи Києва частково стануть пунктами незламності

У таких установах забезпечено тепло, світло від генераторів, доступ до питної води, можливість підзарядки мобільних пристроїв та укриття на випадок повітряної тривоги.

Тим часом у Києві навчальний процес буде організовано у змішаному форматі. Якщо є електропостачання, то вчителі проводять онлайн-заняття, а за його відсутності учні отримують завдання для самостійного опрацювання. У КМДА наголошують, що ці завдання не мають перевантажувати дітей і передбачають лише мінімальний необхідний обсяг знань для поточного дня.

Крім того, у деяких закладах працюють чергові класи та групи для дітей. Водночас батьків просять, за можливості, не приводити дітей до шкіл чи садочків. Міська адміністрація також звернулася до керівників установ із проханням дозволити співробітникам, які мають малолітніх дітей, працювати дистанційно.

"Міські служби роблять все для відновлення електро- та водопостачання. Будь ласка, стежте за подальшими офіційними повідомленнями міста на Офіційному порталі Києва та офіційних сторінках КМДА в соцмережах", — пояснили в КМДА.

Нагадаємо, після масованої російської атаки по Києву у місті виникли масштабні відключення світла. Внаслідок обстрілів у Києві постраждали люди, декого екстренно направили до лікарні. 

Київ школи навчання обстріли школярі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
