У Києві знеструмлено шість районів — фахівці відновлюють електрику

У столиці частина мешканців залишилася без електропостачання через локальну аварію в енергомережі. Як повідомили енергетики, збій стався у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Про це повідомили в пресслужбі компанії ДТЕК.

Коли в Києві відновлять електропостачання

Наразі фахівці вже працюють на місці інциденту. Причини аварії з’ясовуються, але попередньо йдеться про технічну несправність у мережі.

У "ДТЕК Київські електромережі" повідомляють, що електропостачання планують відновити найближчим часом, і просять споживачів зберігати спокій та слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках компанії. Стежити за графіками відключень можна стежити за цим посиланням.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість постраждалих від російської атаки. Також під час обстрілу виникли пошкодження у цивільних житлових будинків в Києві.