Україна
Відключення світла в Києві — в ДТЕК прокоментували ситуацію

Відключення світла в Києві — в ДТЕК прокоментували ситуацію

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 08:05
У Києві знеструмлено шість районів — фахівці відновлюють електрику
Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

У столиці частина мешканців залишилася без електропостачання через локальну аварію в енергомережі. Як повідомили енергетики, збій стався у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському та Святошинському районах Києва.

Про це повідомили в пресслужбі компанії ДТЕК.

Читайте також:

Коли в Києві відновлять електропостачання

Наразі фахівці вже працюють на місці інциденту. Причини аварії з’ясовуються, але попередньо йдеться про технічну несправність у мережі.

У "ДТЕК Київські електромережі" повідомляють, що електропостачання планують відновити найближчим часом, і просять споживачів зберігати спокій та слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках компанії. Стежити за графіками відключень можна стежити за цим посиланням

Нагадаємо, у Києві зросла кількість постраждалих від російської атаки. Також під час обстрілу виникли пошкодження у цивільних житлових будинків в Києві

Київ електроенергія обстріли відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
