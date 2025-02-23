Обстріл Києва 23 лютого — які наслідки російської атаки

Обстріл Києва — у ДСНС показали наслідки у трьох районах
Російські окупанти у ніч проти 23 лютого атакували Київ. Пошкодження зафіксовано у трьох районах — Голосіївському, Дарницькому та Печерському.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Наслідки обстрілу Києва 23 лютого
У Голосіївському районі міста сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку. Загоряння ліквідовано на площі 100 кв. м.
У Дарницькому районі окупанти пошкодили приватний будинок та автомобілі. У ДСНС зазначили, що пожежа була ліквідована підручними засобами. На ще одній локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю. Пожежу ліквідували на площі 35 кв. м.
"Печерський район. Пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння. Інформація про постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва впали уламки російського безпілотника. По допомогу до медиків ніхто не звертався.
Також падіння ворожого БпЛА зафіксовано в Голосіївському районі столиці. Внаслідок цього сталася пожежа.
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