Обстрел Киева 23 февраля — какие последствия российской атаки

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева 23 февраля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 23 февраля атаковали Киев. Повреждения зафиксированы в трех районах — Голосеевском, Дарницком и Печерском.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Последствия обстрела Киева 23 февраля

В Голосеевском районе города произошел пожар в одноэтажном частном доме. Возгорание ликвидировано на площади 100 кв. м.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева 23 февраля. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева 23 февраля. Фото: ГСЧС

В Дарницком районе оккупанты повредили частный дом и автомобили. В ГСЧС отметили, что пожар был ликвидирован подручными средствами. На еще одной локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание. Пожар ликвидировали на площади 35 кв. м.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева 23 февраля. Фото: ГСЧС

"Печерский район. Повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева 23 февраля. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Дарницком районе Киева упали обломки российского беспилотника. За помощью к медикам никто не обращался.

Также падение вражеского БпЛА зафиксировано в Голосеевском районе столицы. В результате этого произошел пожар.