Обстрел Киева 23 февраля — какие последствия российской атаки

Обстрел Киева — в ГСЧС показали последствия в трех районах
Российские оккупанты в ночь на 23 февраля атаковали Киев. Повреждения зафиксированы в трех районах — Голосеевском, Дарницком и Печерском.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Последствия обстрела Киева 23 февраля
В Голосеевском районе города произошел пожар в одноэтажном частном доме. Возгорание ликвидировано на площади 100 кв. м.
В Дарницком районе оккупанты повредили частный дом и автомобили. В ГСЧС отметили, что пожар был ликвидирован подручными средствами. На еще одной локации горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание. Пожар ликвидировали на площади 35 кв. м.
"Печерский район. Повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Напомним, в Дарницком районе Киева упали обломки российского беспилотника. За помощью к медикам никто не обращался.
Также падение вражеского БпЛА зафиксировано в Голосеевском районе столицы. В результате этого произошел пожар.
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