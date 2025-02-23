В Голосіївському районі Києва почалась пожежа через падіння уламків російського дрона

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Російські окупанти вчергове атакували столицю України. Через падіння уламків ворожого дрону в одному з районів Києва почалась пожежа.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення про пожежу. Фото: Скриншот

Ткаченко повідомив, що через падіння уламків дрона-камікадзе в Голосіївському районі столиці почалась пожежа. Наразі всі подробиці з'ясовуються.