Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ворожий дрон впав на Київ — які наслідки arrow

Ворожий дрон впав на Київ — які наслідки

23 лютого 2025 00:17
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Голосіївському районі Києва почалась пожежа через падіння уламків російського дрона
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти вчергове атакували столицю України. Через падіння уламків ворожого дрону в одному з районів Києва почалась пожежа. 

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

Ворожий дрон впав на Київ — які наслідки - фото 1
Повідомлення про пожежу. Фото: Скриншот

Ткаченко повідомив, що через падіння уламків дрона-камікадзе в Голосіївському районі столиці почалась пожежа. Наразі всі подробиці з'ясовуються. 

Київ пожежа атака дрон-камікадзе
Реклама
Реклама
Реклама