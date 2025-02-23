В Голосіївському районі Києва почалась пожежа через падіння уламків російського дрона

Ворожий дрон впав на Київ — які наслідки
23 лютого 2025 00:17
Термінова новина
Російські окупанти вчергове атакували столицю України. Через падіння уламків ворожого дрону в одному з районів Києва почалась пожежа.
Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
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Що відомо на цей момент
Ткаченко повідомив, що через падіння уламків дрона-камікадзе в Голосіївському районі столиці почалась пожежа. Наразі всі подробиці з'ясовуються.
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