Обстріл Києва 4 липня — в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 4 липня, в Києві під час ліквідації наслідків російської атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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Ткаченко зазначив, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт у Святошинському районі Києва рятувальники виявили тіло загиблого.

"Мої щирі співчуття рідним. Росіяни — вбивці", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Ткаченка в Telegram

У ДСНС додали, що рятувальники деблокували тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару.

"Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям", — йдеться у повідомленні.

Ряувальники додали, що наразі ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій.

Тіло загиблого. Фото: ДСНС

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня Київ зазнав однієї з найпотужніших повітряних атак, унаслідок якої щонайменше 26 людей отримали поранення.

Також ми писали, що внаслідок масованого російського обстрілу було пошкоджено консульство Польщі в Києві.