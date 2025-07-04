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Главная Киев Обстрел Киева — в одном из районов обнаружили погибшего

Обстрел Киева — в одном из районов обнаружили погибшего

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 14:23
Обстрел Киева 4 июля — в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего
Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В пятницу, 4 июля, в Киеве во время ликвидации последствий российской атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

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Ткаченко отметил, что во время проведения аварийно-спасательных работ в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили тело погибшего.

"Мои искренние соболезнования родным. Россияне — убийцы", — говорится в сообщении.

Обстріл Києва 4 липня
Сообщение Ткаченко в Telegram

В ГСЧС добавили, что спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

"В общем, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям", — говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что сейчас ликвидация последствий атаки продолжается: проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 т обломков строительных конструкций.

обстріл Києва
Тело погибшего. Фото: ГСЧС
Обстріл Києва
Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 4 июля Киев подвергся одной из самых мощных воздушных атак, в результате которой по меньшей мере 26 человек получили ранения.

Также мы писали, что в результате массированного российского обстрела было повреждено консульство Польши в Киеве.

Киев обстрелы война в Украине погибшие
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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