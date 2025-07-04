Солом’янський район Києва зазнав найсильніших руйнувань — скільки постраждалих

Рятувальники біля пошкодженого будинку в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внаслідок однієї з наймасштабніших повітряних атак на Київ, яка тривала в ніч з 3 на 4 липня, в місті зафіксовано щонайменше 26 постраждалих. Серед них є 10-річна дівчинка з травмою ноги.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Атака мала комбінований характер: ворог застосував ударні БпЛА, а також балістичні та крилаті ракети. Повітряні тривоги у столиці з перервою тривали понад 12 годин.

Пошкодження зафіксовано у низці районів Києва. У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків постраждали житлові будинки, припарковані автомобілі, автозаправна станція, будівля училища та школи, залізничне полотно та теплопункт.

Пошкоджені автомобілі. Фото: Київська міська прокуратура

У Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу. У Шевченківському районі — вибито вікна у кількох житлових будинках та зазнала руйнувань новобудова, яка ще не була введена в експлуатацію.

Падіння уламків ворожих безпілотників зафіксовано в шести районах міста: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом’янському. Унаслідок атак виникли численні пожежі та руйнування, які досі ліквідовують рятувальники.

Наслідки атак по Києву. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у столиці досі тривають пошуково-ліквідаційні роботи після атак Росії.

Внаслідок масових пожеж в Києві різко погіршилась якість повітря — мешканцям радять не відкривати вікон та не перебувати на вулиці.

У Повітряних силах України повідомили подробиці про атаку.

Також стало відомо, що в ході атаки в Києві було пошкоджено консульство Польщі — глава МЗС вже відрагував.