Обстріл Київської області 7 вересня — які наслідки

Наслідки російського обстрілу Київської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Російські окупанти у ніч проти 7 вересня атакували Київську область. В одному з районів зафіксовано пошкодження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

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В одному з районів Київської області пошкоджено сім житлових будинків, дві господарчі споруди, паркани, а також автомобіль.

Наслідки російського обстрілу Київської області 7 вересня. Фото: t.me/mvs_ukraine

"Окрім цього, сталося загоряння трав'яного настилу, яке оперативно локалізували рятувальники", — йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що інформація про постраждалих не надходила.