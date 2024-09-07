Обстрел Киевской области 7 сентября — какие последствия

Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября атаковали Киевскую область. В одном из районов зафиксированы повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

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В одном из районов Киевской области повреждены семь жилых домов, две хозяйственные постройки, заборы, а также автомобиль.

Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: t.me/mvs_ukraine

"Кроме этого, произошло возгорание травяного настила, которое оперативно локализовали спасатели", — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что информация о пострадавших не поступала.