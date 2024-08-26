Обстріл Київської області 26 серпня — окупанти поранили дитину

Наслідки обстрілу Київської області 26 серпня. Фото: Нацполіція

Російські окупанти у понеділок, 26 серпня, атакували Київську область. Внаслідок обстрілу троє людей отримали травми, серед них пʼятимісячна дитина.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Обстріл Київської області 26 серпня

Станом на 12:00 зазнали пошкоджень 22 приватні будинки та один — зруйновано. Також окупанти пошкодили два автомобілі, гараж, господарське приміщення та паркан. Відомо, що сталось загоряння трав`яного настилу.

Наслідки обстрілу Київської області 26 серпня. Фото: Нацполіція

Поліцейський на місці обстрілу Київської області 26 серпня. Фото: Нацполіція

"Поліцейські проводять огляди та фіксують наслідки атаки", — йдеться у повідомленні.