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Обстріли Київщини — в ОВА повідомили про поранених та руйнування

26 серпня 2024 10:45
Катерина Османська - Редактор
Атака на Київщину 26 серпня — є поранений та руйнування
Наслідки обстрілів Київської області. Архівне фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Катерина Османська - Редактор

Внаслідок масованої атаки росіян на Київську область вранці 26 серпня, одна людина отримала поранення. Крім того, пошкоджені інфраструктурні об’єкти та житлові будинки.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко

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Кравченко розповів, що усю ніч та ранок росіяни атакують область ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілів є пошкодження інфраструктурних об’єктів.

"Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога", — розповів очільник ОВА.

За його словами, також пошкодженні приватні будинки внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах. 

Крім того, в області за розпорядженням Укренерго введені екстрені відключення світла.

"Доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони. Всі оперативні служби працюють на місцях", — наголосив Кравченко. 

Водночас він додав, що повітряна тривога ще триває і закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою. 

атака на Київщину 26 серпня
Скриншот допису Київської ОВА

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