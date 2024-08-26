Атака на Київщину 26 серпня — є поранений та руйнування

Наслідки обстрілів Київської області. Архівне фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внаслідок масованої атаки росіян на Київську область вранці 26 серпня, одна людина отримала поранення. Крім того, пошкоджені інфраструктурні об’єкти та житлові будинки.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Кравченко розповів, що усю ніч та ранок росіяни атакують область ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілів є пошкодження інфраструктурних об’єктів.

"Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога", — розповів очільник ОВА.

За його словами, також пошкодженні приватні будинки внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах.

Крім того, в області за розпорядженням Укренерго введені екстрені відключення світла.

"Доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони. Всі оперативні служби працюють на місцях", — наголосив Кравченко.

Водночас він додав, що повітряна тривога ще триває і закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою.