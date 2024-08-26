Обстрел Киевской области 26 августа — оккупанты ранили ребенка

Обстрел Киевской области — оккупанты ранили пятимесячного ребенка
26 августа 2024 12:53
Последствия обстрела Киевской области 26 августа. Фото: Нацполиция
Российские оккупанты в понедельник, 26 августа, атаковали Киевскую область. В результате обстрела три человека получили травмы, среди них пятимесячный ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
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По состоянию на 12:00 получили повреждения 22 частных дома и один — разрушен. Также оккупанты повредили два автомобиля, гараж, хозяйственное помещение и забор. Известно, что произошло возгорание травяного настила.
"Полицейские проводят осмотры и фиксируют последствия атаки", — говорится в сообщении.
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