Обстрел Киевской области 26 августа — оккупанты ранили ребенка

Последствия обстрела Киевской области 26 августа. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в понедельник, 26 августа, атаковали Киевскую область. В результате обстрела три человека получили травмы, среди них пятимесячный ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Обстрел Киевской области 26 августа

По состоянию на 12:00 получили повреждения 22 частных дома и один — разрушен. Также оккупанты повредили два автомобиля, гараж, хозяйственное помещение и забор. Известно, что произошло возгорание травяного настила.

Последствия обстрела Киевской области 26 августа. Фото: Нацполиция

Последствия обстрела Киевской области 26 августа. Фото: Нацполиция

"Полицейские проводят осмотры и фиксируют последствия атаки", — говорится в сообщении.