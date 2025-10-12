На Київщині поранено двох енергетиків через атаку РФ – деталі

Наслідки обстрілів. Фото ілюстративне: Микола Калашник/Telegram

Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Київської області, спричинивши поранення двох працівників компанії ДТЕК. Потерпілі були госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надають усю необхідну допомогу.

Про це повідомив Голова Київської ОВА Микола Калашник в офіційному Telegram-каналі у неділю, 12 жовтня.

Атака на підстанцію в Бориспільському районі

Під час чергової повітряної атаки російські війська поцілили в одну з підстанцій Бориспільського району. Внаслідок удару постраждали двоє працівників компанії ДТЕК, які перебували на зміні. Обох чоловіків із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.

Допис Калашника у Telegram. Фото: скриншот

"За попередньою інформацією, в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого — травма вуха, садна рук та ніг", — зазначив голова Київської ОВА.

Обидва постраждалі госпіталізовані — їм надається уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що у Києві 11 жовтня повністю відновили електропостачання для 800 тисяч споживачів, які залишалися без світла після масованої атаки РФ, хоча в деяких районах ще фіксуються локальні аварії.

Раніше ми також інформували, що у ДТЕК закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам щодо відключень електроенергії, наголосивши, що повідомлення про запровадження графіків відключень не відповідають дійсності.