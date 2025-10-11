Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У Києві відновили постачання електроенергії 800 тисячам споживачів, які тимчасово залишались без світла через вчорашню масовану російську атаку. Проте місцями є локальні аварії в електромережах.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у суботу, 11 жовтня.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Скільки абонентів вже зі світлом

"Увесь Київ знову зі світлом. Ми відновили електропостачання для всіх 803 тисяч родин, які залишалися без електрики після атаки", — йдеться в повідомленні.

У ДТЕК подякували споживачам за витримку, розуміння та довіру.

"Ми цінуємо кожного, хто чекав і підтримував. Вірте в енергетиків — ми поруч", — додали в компанії.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці запастись теплими речами, водою та продуктами.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував захист енергетичної інфраструктури у Києві.