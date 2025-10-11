Відео
Головна Київ Удар по енергетиці в Києві — скільки споживачів вже заживили

Удар по енергетиці в Києві — скільки споживачів вже заживили

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 12:46
У Києві відновили постачання електроенергії 800 тисячам споживачів
Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото: ДТЕК

У Києві відновили постачання електроенергії 800 тисячам споживачів, які тимчасово залишались без світла через вчорашню масовану російську атаку. Проте місцями є локальні аварії в електромережах.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у суботу, 11 жовтня.

ДТЕК
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Скільки абонентів вже зі світлом

"Увесь Київ знову зі світлом. Ми відновили електропостачання для всіх 803 тисяч родин, які залишалися без електрики після атаки", — йдеться в повідомленні.

У ДТЕК подякували споживачам за витримку, розуміння та довіру.

"Ми цінуємо кожного, хто чекав і підтримував. Вірте в енергетиків ми поруч", — додали в компанії.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці запастись теплими речами, водою та продуктами.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував захист енергетичної інфраструктури у Києві.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
