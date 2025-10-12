Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Обстрел на Киевщине — пострадали работники ДТЭК

Обстрел на Киевщине — пострадали работники ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 14:36
На Киевщине ранены двое энергетиков из-за атаки РФ - детали
Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: Николай Калашник/Telegram

Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Киевской области, вызвав ранения двух работников компании ДТЭК. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу, им оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник в официальном Telegram-канале в воскресенье, 12 октября.

Реклама
Читайте также:

Атака на подстанцию в Бориспольском районе

Во время очередной воздушной атаки российские войска попали в одну из подстанций Бориспольского района. В результате удара пострадали двое работников компании ДТЭК, которые находились на смене. Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Обстріл на Київщині — постраждали працівники ДТЕК - фото 1
Сообщение Калашника в Telegram. Фото: скриншот

"По предварительной информации, у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого — травма уха, ссадины рук и ног", — отметил глава Киевской ОГА.

Оба пострадавших госпитализированы — им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в Киеве 11 октября полностью восстановили электроснабжение для 800 тысяч потребителей, которые оставались без света после массированной атаки РФ, хотя в некоторых районах еще фиксируются локальные аварии.

Ранее мы также информировали, что в ДТЭК призвали граждан доверять только официальным источникам относительно отключений электроэнергии, отметив, что сообщения о введении графиков отключений не соответствуют действительности.

Киевская область обстрелы Киевская военная администрация ДТЭК Борисполь
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации