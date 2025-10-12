На Киевщине ранены двое энергетиков из-за атаки РФ - детали

Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: Николай Калашник/Telegram

Российские войска снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Киевской области, вызвав ранения двух работников компании ДТЭК. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу, им оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник в официальном Telegram-канале в воскресенье, 12 октября.

Атака на подстанцию в Бориспольском районе

Во время очередной воздушной атаки российские войска попали в одну из подстанций Бориспольского района. В результате удара пострадали двое работников компании ДТЭК, которые находились на смене. Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



"По предварительной информации, у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого — травма уха, ссадины рук и ног", — отметил глава Киевской ОГА.

Оба пострадавших госпитализированы — им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в Киеве 11 октября полностью восстановили электроснабжение для 800 тысяч потребителей, которые оставались без света после массированной атаки РФ, хотя в некоторых районах еще фиксируются локальные аварии.

Ранее мы также информировали, что в ДТЭК призвали граждан доверять только официальным источникам относительно отключений электроэнергии, отметив, что сообщения о введении графиков отключений не соответствуют действительности.