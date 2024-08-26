Атака на Киевщину 26 августа — есть раненый и разрушен

Последствия обстрелов в Киевской области. Архивное фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В результате массированной атаки россиян на Киевскую область утром 26 августа один человек получил ранения. Кроме того, повреждены инфраструктурные объекты и жилые дома.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Последствия обстрелов Киевской области

Кравченко рассказал, что всю ночь и утро россияне атакуют область ракетами и ударными дронами. В результате обстрелов повреждены инфраструктурные объекты.

"Уже есть информация о раненом человеке. Он доставлен в одно из районных медучреждений, предоставляется необходимая помощь", — рассказал глава ОВА.

По его словам, также повреждены частные дома в результате падения обломков сбитых вражеских целей в четырех районах.

Кроме того, в области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения света.

"Поручил районам и громадам оперативно начать работу пунктов несокрушимости, чтобы людям было где подзарядить телефоны. Все оперативные службы работают на местах", — подчеркнул Кравченко.

В то же время он добавил, что воздушная тревога продолжается и призвал местных жителей находиться в укрытиях к отбою.