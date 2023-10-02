Обвал мосту в Києві: прокуратура розпочала розслідування

Дегтярівський міст на Шулявці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після обвалу Дегтярівського мосту прокуратура Києва розпочала досудове розслідування. Цей процес ініційовано у зв'язку з передбачуваним порушенням норм безпеки під час здійснення потенційно небезпечних робіт на будмайданчику шляхопроводу у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Матеріали слідства вказують на те, що 30 вересня на будмайданчику здійснювався монтаж мостових балок. О 16:20, у процесі встановлення сьомої балки, остання втратила стабільність, розламалася на дві частини та впала на сусідні конструкції. Це спровокувало реакцію ланцюжкового характеру, що призвело до пошкодження вже встановлених балок та їх падіння на дорожнє полотно. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Хто вів роботи з будівництва шляхопроводу

Слідчі уточнили, що реконструкційні роботи на шляхопроводі ведуться на замовлення комунального підприємства "Київавтодор", виконавцем яких є компанія ТОВ "Росдорбуд" із залученням субпідрядників.

Також повідомляється, що на цей час правопорядкові органи оглянули місце інциденту, провели опитування співробітників будівельної компанії та представників замовника — комунальної корпорації "Київавтодор".

Прокуратура перевіряє компанію ТОВ "Росдорбуд"

Також зазначено, що у діях керівництва компанії ТОВ "Росдорбуд" проводиться перевірка в рамках окремої кримінальної справи, порушеної за фактом присвоєння бюджетних коштів, виділених у період 2021-2023 років на капітальний ремонт доріг та шляхопроводів, шляхом збільшення вартості продукції, виконання робіт низької якості та постачання незадовільних матеріалів, доповнили в прокуратурі.

Повідомлення Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у суботу, 30 вересня, стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалення Дегтярівського мосту у Києві. Зазначимо, там обрушилися нещодавно встановлені прогони.