Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Обвал мосту в Києві: прокуратура розпочала розслідування arrow

Обвал мосту в Києві: прокуратура розпочала розслідування

2 жовтня 2023 18:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обвал мосту в Києві: прокуратура розпочала розслідування
Дегтярівський міст на Шулявці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після обвалу Дегтярівського мосту прокуратура Києва розпочала досудове розслідування. Цей процес ініційовано у зв'язку з передбачуваним порушенням норм безпеки під час здійснення потенційно небезпечних робіт на будмайданчику шляхопроводу у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Прокуратура розслідує обвал мосту на Шулявці

Матеріали слідства вказують на те, що 30 вересня на будмайданчику здійснювався монтаж мостових балок. О 16:20, у процесі встановлення сьомої балки, остання втратила стабільність, розламалася на дві частини та впала на сусідні конструкції. Це спровокувало реакцію ланцюжкового характеру, що призвело до пошкодження вже встановлених балок та їх падіння на дорожнє полотно. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Хто вів роботи з будівництва шляхопроводу

Слідчі уточнили, що реконструкційні роботи на шляхопроводі ведуться на замовлення комунального підприємства "Київавтодор", виконавцем яких є компанія ТОВ "Росдорбуд" із залученням субпідрядників.

Також повідомляється, що на цей час правопорядкові органи оглянули місце інциденту, провели опитування співробітників будівельної компанії та представників замовника — комунальної корпорації "Київавтодор".

Прокуратура перевіряє компанію ТОВ "Росдорбуд"

Також зазначено, що у діях керівництва компанії ТОВ "Росдорбуд" проводиться перевірка в рамках окремої кримінальної справи, порушеної за фактом присвоєння бюджетних коштів, виділених у період 2021-2023 років на капітальний ремонт доріг та шляхопроводів, шляхом збільшення вартості продукції, виконання робіт низької якості та постачання незадовільних матеріалів, доповнили в прокуратурі.

Прокуратура Києва
Повідомлення Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у суботу, 30 вересня, стався обвал Дегтярівського мосту на Шулявці. Технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал.

Крім того, журналісти Новини.LIVE побували на місці обвалення Дегтярівського мосту у Києві. Зазначимо, там обрушилися нещодавно встановлені прогони.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз