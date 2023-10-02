Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Обвал моста в Киеве: прокуратура начала расследование arrow

Обвал моста в Киеве: прокуратура начала расследование

2 октября 2023 18:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обвал моста в Киеве: прокуратура начала расследование
Дегтяревский мост на Шулявке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После обвала Дегтяревского моста, прокуратура Киева начала досудебное расследование. Данный процесс инициирован в связи с предполагаемым нарушением норм безопасности в ходе осуществления потенциально опасных работ на стройплощадке путепровода в Шевченковском районе. 

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Прокуратура расследует обвал моста на Шулявке

Материалы следствия указывают, что 30 сентября на стройплощадке осуществлялся монтаж мостовых балок. В 16:20, в процессе установки седьмой балки, последняя потеряла стабильность, разломилась на две части и угодила на соседние конструкции. Это спровоцировало реакцию цепочного характера, приведя к повреждению уже установленных балок и их падению на дорожное полотно. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

Кто вел работы по строительству путепровода

Следователи уточнили, что реконструкционные работы на путепроводе ведутся по заказу коммунального предприятия "Киевавтодор", исполнителем которых является компания ООО "Росдорстрой" с привлечением субподрядчиков.

Также сообщается, что на данный момент правопорядочные органы осмотрели место инцидента, провели опрос сотрудников строительной компании и представителей заказчика — коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Прокуратура проверяет компанию ООО "Росдорстрой"

Также отмечено, что в действиях руководства компании ООО "Росдорстрой" проводится проверка в рамках отдельного уголовного дела, возбужденного по факту присвоения бюджетных средств, выделенных в период 2021-2023 годов на капитальный ремонт дорог и путепроводов в Киеве, путем увеличения стоимости продукции, выполнения работ низкого качества и поставки неудовлетворительных материалов, дополнили в прокуратуре.

Прокуратура Киева
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что в субботу, 30 сентября, случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там сегодня обрушились недавно установленные прогоны.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз