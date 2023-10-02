Обвал моста в Киеве: прокуратура начала расследование

Дегтяревский мост на Шулявке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После обвала Дегтяревского моста, прокуратура Киева начала досудебное расследование. Данный процесс инициирован в связи с предполагаемым нарушением норм безопасности в ходе осуществления потенциально опасных работ на стройплощадке путепровода в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Материалы следствия указывают, что 30 сентября на стройплощадке осуществлялся монтаж мостовых балок. В 16:20, в процессе установки седьмой балки, последняя потеряла стабильность, разломилась на две части и угодила на соседние конструкции. Это спровоцировало реакцию цепочного характера, приведя к повреждению уже установленных балок и их падению на дорожное полотно. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

Кто вел работы по строительству путепровода

Следователи уточнили, что реконструкционные работы на путепроводе ведутся по заказу коммунального предприятия "Киевавтодор", исполнителем которых является компания ООО "Росдорстрой" с привлечением субподрядчиков.

Также сообщается, что на данный момент правопорядочные органы осмотрели место инцидента, провели опрос сотрудников строительной компании и представителей заказчика — коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Прокуратура проверяет компанию ООО "Росдорстрой"

Также отмечено, что в действиях руководства компании ООО "Росдорстрой" проводится проверка в рамках отдельного уголовного дела, возбужденного по факту присвоения бюджетных средств, выделенных в период 2021-2023 годов на капитальный ремонт дорог и путепроводов в Киеве, путем увеличения стоимости продукции, выполнения работ низкого качества и поставки неудовлетворительных материалов, дополнили в прокуратуре.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что в субботу, 30 сентября, случился обвал Дегтяревского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там сегодня обрушились недавно установленные прогоны.