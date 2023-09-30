"Уставший" мост возле Шулявки: новые карды с места обвала
30 сентября 2023 18:59
Дегтяровский мост после обвала. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Журналисты Новини.LIVE побывали на городе обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там сегодня обрушились только установленные прогоны.
Новини.LIVE публикуют фото и видео с места аварии.
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На кадрах видны сломанные прогоны моста. На месте работают специалисты.
В то же время столичное руководство на место инцидента не прибыло.
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