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Очільник "Київміськбуду" подав у відставку

20 грудня 2023 10:50
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Очільник "Київміськбуду" подав у відставку
Ігор Кушнір. Фото: Фейсбук Ігоря Кушніра
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Керівник ПрАТ "Київміськбуд" Ігор Кушнір подав у відставку після 12 років правління компанією. Серед основних причин Кушнір назвав відсутність підтримки з боку урядовців та непорозуміння зі столичною владою.

Про це Кушнір повідомив у своєму Facebook.

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"Я очолив "Київміськбуд" рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління — президента "Київміськбуду", якій я присвятив значну частину свого життя", — написав Кушнір.

Він уточнив, що після того, як Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності "Київміськбуду" усі крапки на "і" розставлені.

Заява про звільнення. Фото: Фейсбук Ігоря Кушніра

За його словами, епідемія коронавірусу та повномасштабна війна вимагали практичної підтримки "Київміськбуду" з боку нашого акціонера. Зокрема, у формі докапіталізації компанії, кредитів та запуску програми стимулювання купівлі житла для українців.

"На жаль, цієї підтримки Компанія не отримала. Ми неодноразово зверталися з фінансовими питаннями і до Кабміну, і до міста, і до інших установ. Сподіваюсь, наступного очільника все ж почують, аби "Київміськбуд" повною мірою міг виконати свої зобов’язання", — наголосив Кушнір.

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Скриншот

Нагадаємо, у липні цього року керівник Київміськбуду Ігор Кушнір був відсторонений від виконання обовʼязків. Після цього було ухвалено рішення про проведення аудиту діяльності компанії.

Це сталось після того, як 4 липня журналісти Bihus.Info. опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що дружина президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра володіє віллою у Франції, що обійшлася у 20 млн євро. 

В результаті перевірки жодних порушень з боку керівництва "Київміськбуду" не знайшли.

Ми також повідомляли, що під Київську міську державну адміністрацію неодноразово виходили інвестори Київміськбуду та Укрбуду. Вони влаштовували мітинги та вимагали відновлення будівництва своїх ЖК, адже вклали гроші в забудову.

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