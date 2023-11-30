Під КМДА вийшли на протест інвестори Київміськбуду та Укрбуду

Протест під КМДА. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 30 листопада, під Київську міську державну адміністрацію прийшли інвестори Київміськбуду та Укрбуду. Вони влаштували мітинг та вимагають відновлення будівництва своїх ЖК, адже вклали гроші в забудову.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг під КМДА

Компанія запевняє, що їй не вистачає грошей для добудови переданих обʼєктів від Укрбуду, тому просять фінансування у Кабміну. Однак робота поки призупинена.

Депутатка Київради Лілія Пашинна розповіла, що в заручниках опинилися 40 тисяч людей. За її словами, про проблеми з Київміськбудом місцева влада знає давно. Вона зазначила, що вже створювали тимчасову контрольну комісію щодо роботи компанії, але й до її висновків є питання.

"Співчуваю людям і вважаю, що це має бути вольове рішення міського голови — звільнити керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра та всіх членів Наглядової ради. Хороший менеджмент точно наведе там порядок. Адже можливості в компанії насправді є, у них є активи. Просто їм простіше просити гроші в Кабміну", — наголосила Пашинна.

Що каже Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко в коментарі КиївInfo відреагував на мітинг під КМДА.

"Це наше завдання для того, щоб кожен інвестор не залишився з проблемою і отримав свою квартиру", — наголосив він.

Столичний мер зазначив, що на найближчій сесії Київрада розгляне звіт комісії щодо стану будівництва і представить його громадськості.

Нагадаємо, київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни 20 листопада за результатами тендера замовив ТОВ "Альфа індастріал констракшн" ремонт шпиталю на суму 52 млн грн. Роботи мають бути завершені до кінця 2024 року.

Також ми писали, у Києві розслідують можливу крадіжку державних коштів під час ремонту дороги у Солом'янському районі. ПП "КИЇВШЛЯХБУД", яке виконувало роботи, могло підробити акти виконаного ремонту, де завищило вартість асфальтобетонної суміші на 4,6 млн грн.