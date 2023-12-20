Глава "Киевгорстроя" подал в отставку

Игорь Кушнир. Фото: Фейсбук Игоря Кушнира

Руководитель ЧАО "Киевгорстрой" Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет правления компанией. Среди основных причин Кушнир назвал отсутствие поддержки со стороны чиновников и недоразумение со столичными властями.

Об этом Кушнир сообщил в своем Facebook.

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"Я возглавил "Киевгорстрой" ровно 12 лет назад. И сегодня, чтобы избежать манипуляций и кривотолков, мною принято решение уйти с должности Председателя правления — президента "Киевгорстроя", которой я посвятил значительную часть своей жизни", — написал Кушнир.

Он уточнил, что после того, как Киевский городской совет принял отчет временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности "Киевгорстроя", все точки на "і" расставлены.

Заявление об отставке Фото: Фейсбук Игоря Кушнира

По его словам, эпидемия коронавируса и полномасштабная война требовали практической поддержки "Киевгорстроя" со стороны нашего акционера. В частности, в форме докапитализации компании, кредитов и запуска программы по стимулированию покупки жилья для украинцев.

"К сожалению, этой поддержки Компания не получила. Мы неоднократно обращались с финансовыми вопросами и в Кабмин, и в город, и в другие учреждения. Надеюсь, следующего руководителя все же услышат, чтобы "Киевгорстрой" в полной мере мог выполнить свои обязательства", — подчеркнул Кушнир.

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Напомним, в июле этого года руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир был отстранен от исполнения обязанностей. После этого было принято решение о проведении аудита деятельности компании.

Это произошло после того, как журналисты 4 июля Bihus.Info. опубликовали расследование, в котором говорилось, что супруга президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира владеет виллой во Франции, которая обошлась в 20 млн евро.

В результате проверки никаких нарушений со стороны руководства "Киевгорстроя" не нашли.

Мы также сообщали, что под Киевскую городскую государственную администрацию неоднократно выходили инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя. Они устраивали митинги и требовали возобновить строительство своих ЖК, ведь вложили деньги в застройку.