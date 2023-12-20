Глава "Киевгорстроя" подал в отставку
Руководитель ЧАО "Киевгорстрой" Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет правления компанией. Среди основных причин Кушнир назвал отсутствие поддержки со стороны чиновников и недоразумение со столичными властями.
Об этом Кушнир сообщил в своем Facebook.
Почему Игорь Кушнир решил уйти с должности Председателя правления "Киевгорстроя"
"Я возглавил "Киевгорстрой" ровно 12 лет назад. И сегодня, чтобы избежать манипуляций и кривотолков, мною принято решение уйти с должности Председателя правления — президента "Киевгорстроя", которой я посвятил значительную часть своей жизни", — написал Кушнир.
Он уточнил, что после того, как Киевский городской совет принял отчет временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности "Киевгорстроя", все точки на "і" расставлены.
По его словам, эпидемия коронавируса и полномасштабная война требовали практической поддержки "Киевгорстроя" со стороны нашего акционера. В частности, в форме докапитализации компании, кредитов и запуска программы по стимулированию покупки жилья для украинцев.
"К сожалению, этой поддержки Компания не получила. Мы неоднократно обращались с финансовыми вопросами и в Кабмин, и в город, и в другие учреждения. Надеюсь, следующего руководителя все же услышат, чтобы "Киевгорстрой" в полной мере мог выполнить свои обязательства", — подчеркнул Кушнир.
Напомним, в июле этого года руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир был отстранен от исполнения обязанностей. После этого было принято решение о проведении аудита деятельности компании.
Это произошло после того, как журналисты 4 июля Bihus.Info. опубликовали расследование, в котором говорилось, что супруга президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира владеет виллой во Франции, которая обошлась в 20 млн евро.
В результате проверки никаких нарушений со стороны руководства "Киевгорстроя" не нашли.
Мы также сообщали, что под Киевскую городскую государственную администрацию неоднократно выходили инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя. Они устраивали митинги и требовали возобновить строительство своих ЖК, ведь вложили деньги в застройку.
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