Очільник КМВА Попко розповів, як столиця пережила третю за останні шість днів нічну атаку

Керівник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook-сторінка Сергія Попка

Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували тільки дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.

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Чергова нічна атака

Російські окупанти здійснили чергову, третю за останні шість днів, нічну атаку на українську столицю.

Цього разу, заявив керівник військової адміністрації Києва Сергій Попко, загарбники використали лише дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, це були іранські безпілотники Shahed.

Успішна робота ППО

За словами Сергія Попка, тактика росіян залишилася незмінною.

"З настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків", — наголосив керівник КМВА.

За попередніми даними, протиповітряна оборона виявила і збила усі повітряні цілі.

Для Києва нічна атака завершилася, за оперативною інформацією, без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що у ніч на 1 травня нічна атака на Київ здійснювалася одночасно і крилатими ракетами, і безпілотниками. Уся російська повітряна військова техніка в столичному регіоні була знищена системою ППО.